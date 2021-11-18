В Сочи туристы искупались в море посреди ноября и рассмешили пользователей сети

В Сочи российские туристы поплавали в море в ноябре и вызвали бурное обсуждение в сети

В Сочи российские туристы поплавали в море посреди ноября, несмотря на завершившийся курортный сезон, и рассмешили пользователей сети. Отдыхающие попали на видео, его разместил Instagram-аккаунт @sochi.24, освещающий жизнь города.

На опубликованных кадрах видно, как на пляже несколько человек купаются в море и гуляют по берегу в одних купальниках. При этом рядом находятся люди в теплых куртках, шапках и закрытой обуви. Отмечается, что видео было снято 14 ноября.

Действия туристов вызвали бурное обсуждение в комментариях под постом. «Человек приехал из Хабаровска или Мурманска, моря не видел лет 10. Почему бы и не искупаться?», «Они точно из Сибири», «Моржи приплыли», «У северян логика железная. Приехали на море — значит надо плавать», — писали юзеры.

Другие подписчики порадовались за отдыхающих. «Я бы тоже искупался», «Хочу к вам! В моем городе уже зима», «Вода еще не успела остыть, молодцы!» — отметили они.