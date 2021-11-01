Толпы отдыхающих в Сочи в нерабочие дни попали на видео и возмутили россиян

Гигантские толпы туристов в Сочи во время нерабочих дней, которые сняли на видео, возмутили пользователей в сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @krasnodar_kray.

На кадрах видно, как на оживленной набережной в Сочи россияне толпятся в очереди в кафе, которое, как и все заведения общественного питания в городе, с 30 октября работают только по системе QR-кодов или навынос. На видео также попала обстановка на пляже — у моря отдыхает большое количество туристов.

Публикация вызвала возмущение пользователей в сети. «В очередях ковида нет», «Цирк», «Дома ешьте!», «Вот хочется спросить у отдыхающих, неужели им в кайф такой отдых?», «Люди как с ума сошли. Неужели нельзя дома пересидеть?», «Даже сейчас стоят в очереди вплотную друг к другу, а маски не надевают? Это что принципиальная тупость? Или бессмертные?» — написали они. При этом некоторые комментаторы отметили, что для данного кафе длинные очереди не редкость.