Поведение детей на берегу штормящего моря в Сочи возмутило россиян

В Сочи подростки поиграли в догонялки у штормящего моря и возмутили пользователей сети

Опасные действия подростков в Сочи попали на видео и возмутили россиян. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте @live.sochi, освещающем жизнь курортного города.

На опубликованных кадрах видно, как группа из семерых несовершеннолетних находится на берегу штормящего моря. Дети дожидаются сильной волны, и как только она приближается, начинают быстро убегать — игра напоминает догонялки. Рядом с ними можно заметить взрослого, который следит за их действиями.

Поведение подростков возмутило пользователей сети. «В Гаграх вчера двое уже развлекались так. Их в итоге в морг увезли», «Купите им мозги», «Естественный отбор», «Нормальными этих людей назвать трудно», «Команда бессмертных», «Групповое самоубийство», «Сочинская рулетка», «Очередное дурачье», «А потом будем читать новости про утонувших», — писали они.

Кто-то из юзеров вспомнил свое детство. «Мы когда-то так же бегали. Слава богу, никто не умер», «Вся жизнь маленьких сочинцев так и проходила. Бегали от волн и катались на них», «Все мы так делали», — признались россияне.

Другие подписчики усомнились, что кадры были сняты в Сочи. «Да это и не Сочи, где у нас такой серый песочек или настолько мелкая галька? Кто-то видел?», «Я думаю, что это Абхазия. Там такой песок», «Покажите, где в Сочи такой пляж», — комментировали они.