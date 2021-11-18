Новым военным силам ЕС предрекли отказ от закупок американского оружия

Создание единых вооруженных сил Европейского Союза (ЕС) может привести к постепенному отказу от закупок американского оружия в пользу европейского. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Том Зауэр, профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена.

«Вместо того, чтобы покупать F-35, государствам-членам ЕС было бы разумнее сотрудничать в создании европейского истребителя и тратить оборонные бюджеты для создания рабочих мест в Европе, а не США», — предрек политолог. При этом, по его словам, новые силы быстрого реагирования не будут противопоставлены НАТО, поскольку их задачей будет не коллективная защита, а интервенции и локальные военные миссии, подобно эвакуации граждан Евросоюза из Кабула этим летом. Более того, поскольку силы быстрого реагирования не будут носить оборонительный характер, то их создание не приведет к росту напряженности в отношениях ЕС и России.

По его словам, идея единого европейского военного контингента существовала давно, еще в середине прошлого века, но была реализована десятилетия спустя из-за упадка США. Изоляционистская внешняя политика, проводимая Вашингтоном, начала оказывать негативное воздействие на НАТО. «ЕС предпринял эту инициативу в довольно неудачное время, поскольку военные интервенции становятся всё более непопулярными после неудачных миссий в Сомали, Руанде, Афганистане, Ираке, Ливии, Мали и т.д.», — отметил Зауэр. Впрочем, по его словам, еще предстоит выяснить, будут ли силы быстрого реагирования ЕС применяться на практике или приведут ли они к созданию полноценной европейской армии.

Ранее стало известно, что в ЕС захотели создать единую армию, которая способна развернуть военную группировку численностью до пяти тысяч военнослужащих для защиты от гибридных угроз. По словам евродипломатии Жозепа Борреля, суть идеи в том, чтобу у Евросоюза были специализированные группы для различных задач.