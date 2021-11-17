Боррель обвинил власти Белоруссии в превращении мигрантов в «живые снаряды»

Белорусские власти развязали агрессию гибридного типа и превратили мигрантов в «живые снаряды, поражающие границу». С таким обвинением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает RTVE.

По словам главы евродипломатии, необходимо остановить поток людей, которых обманом завлекают в Белоруссию, говоря, что для них открыт путь в Европу. Он подчеркнул, что международное сообщество должно реагировать на действия белорусского правительства в том числе и на уровне ООН.

Боррель также обратил внимание, что «возведения великой стены вокруг Европы» не решит проблему миграционного кризиса. «К сожалению, сегодня в Европе существует больше километров стен, чем когда пала Берлинская стена», — отметил он.

Дипломат указал, что для всех мигрантов, желающих вернуться на родину, «должны быть организованы полеты для добровольной репатриации».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.

Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.