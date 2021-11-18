Российских автомобилистов предупредили о зимней ловушке сотрудников ГИБДД

В России в зимний период сотрудники ГИБДД могут крупно оштрафовать автомобилистов за пересечение заснеженной разметки в неположенном месте, в некоторых случаях речь может идти о лишении водительских прав. Такое предупреждение сделали автоюристы в разговоре с Ura.ru.

Специалисты напомнили, что любые осадки создают для водителей ловушки на дороге.

Автоюристы пояснили, что избежать наказания можно, если водитель будет руководствоваться дорожными знаками. В случае, если нет и их, автомобилисту нужно визуально разделить проезжую часть на две равные половины и двигаться по правой половине, соблюдая скоростной режим.

Оспорить штраф за пересечение разметки в зимний период водителю всегда может помочь видеозапись с регистратора, подчеркнули эксперты.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал об особенностях подготовки машины к зиме. Эксперт отметил важность замены масла, а также проверки уровня электролита в аккумуляторе и его плотности.