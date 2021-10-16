Водителям напомнили об особенностях подготовки автомобиля к зиме

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов напомнил об особенностях подготовки машины к зиме в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил важность замены масла, а также проверки уровня электролита в аккумуляторе и его плотности. «В минусовые температуры оно [масло] густеет и хуже справляется со смазкой узлов и деталей. Для регионов с суровыми зимами подойдет масло 0W30 вместо 5W30», — пояснил он.

Рязанов добавил, что не лишней будет проверка системы отопления и целостности лобового стекла. По его словам, поскольку впереди сезон дорожных реагентов, лакокрасочное покрытие и подвеска транспортного средства будут подвержены дополнительной нагрузке. Он подчеркнул, что следует проверить кузов и днище машины на наличие сколов или трещин.

Ранее автоэксперт Михаил Субботин предупредил россиян, что оставлять автомобиль на хранение в теплом гараже зимой может быть опасно для кузова при ежедневных поездках. По словам Субботина, угрозу представляет резкий перепад температур, который может спровоцировать коррозию из-за образования пара и воды на стенках. «Можно хранить, если долго не выезжать, а при ежедневном использовании не стоит», — пояснил он.