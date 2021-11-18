Хинштейн назвал пять несоответствий в версии Рашкина об охоте на лося

Новая версия депутата от КПРФ Валерия Рашкина об охоте на лося появилась в связи с внесением в Госдуму представления генпрокурора о снятии с него неприкосновенности. Пять выявленных в ней несоответствий назвал глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Рашкин утверждал, что не знал об отсутствии лицензии на отстрел лося, а выяснил это лишь постфактум. Однако, выезжая на охоту, депутат должен был заранее оформить такую лицензию, оплатив стоимость отстрела, уточнил Хинштейн. Кроме того, перепутав лося с кабаном, как отметил сам коммунист, он загрузил разделанную тушу в багажник автомобиля. Это автоматически образует состав преступления «незаконная охота» (статья 258 УК РФ).

Если бы Рашкин ничего не нарушал, он бы не прятал оружие и охотничий билет, ведь так обычно поступают профессиональные браконьеры, добавил Хинштейн. Помимо этого, версия депутата не объясняет причин его нахождения за рулем в состоянии «возбуждения» и дальнейшего отказа от медицинского освидетельствования.

Признания Рашкина полностью опровергают его прежние объяснения, в том числе официальную информацию. «Это означает, что он умышленно вводил общество и компетентные органы в заблуждение», — заключил Хинштейн.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин ранее признался в убийстве лося, тушу которого полицейские нашли в конце октября в его машине. В видеообращении он описал обстоятельства ночи 29 октября.