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Российский психолог сравнил оправдания Рашкина с супружеской изменой

Психолог Кичаев: объяснения депутата Рашкина схожи с оправданиями супругов после измены
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Объяснения депутата от КПРФ Валерия Рашкина схожи с оправданиями супругов после совершенной измены. Такое сравнение отметил психолог Александр Кичаев, его слова приводит РЕН ТВ.

«Классический вариант объяснения мужчины – жена плохая, а любовница была слишком красивая и соблазнительная, я не устоял и вот я жертва женского коварства. То же самое: все плохие, все подставили», — объяснил специалист.

Кроме того, он заявил, что объяснения парламентария говорят о его беспринципности и ненадежности. По мнению психолога, Рашкин не может взять на себя ответственность за совершенное дело.

18 ноября Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области. По словам чиновника, его друзья заявили, что имеют все необходимые разрешения на охоту. Депутат считает, что отсутствием документов воспользовались неизвестные, которые якобы устроили против него провокацию.

17 ноября генпрокурор России Игорь Краснов внес в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Вопрос планируется рассмотреть 22 или 23 ноября.

В ночь с 28 на 29 октября машину депутата остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили тушу лося. Сам парламентарий рассказал, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов.

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