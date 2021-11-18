Зюганов предложил Рашкину отказаться от депутатской неприкосновенности

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что это он предложил депутату Госдумы Валерию Рашкину отказаться от депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я приглашал Рашкина и спросил: "Было?" — "Было". <...> Принимали друзья, которые всегда организовывали эту охоту и покупали лицензию. То есть была охота в незапрещенный период времени, там, где она проводилась всегда. Поэтому я сказал Рашкину: "Тогда напиши заявление в Следственный комитет, скажи, что ты, как депутат, снимаешь с себя неприкосновенность и готов дать любые показания"», — рассказал Зюганов.

Он отметил, что Рашкин не препятствует следствию, не скрывается и никуда не бежит. При этом партия продолжает внутреннее расследование, уточнил председатель КПРФ.

В заключение он прокомментировал шумиху вокруг случившегося: по мнению Зюганова, идет расправа не над Рашкиным, а над партией. «Но что касается сюжета с охотой — за это он ответит, как подобает», — подчеркнул политик.

Ранее 18 ноября Рашкин опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве лося в Саратовской области. По словам депутата, его друзья заявили, что имеют все необходимые разрешения на охоту. Он считает, что отсутствием документов воспользовались неизвестные люди, которые якобы устроили против него провокацию.

17 ноября генпрокурор России Игорь Краснов внес в Государственную Думу представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Этот вопрос рассмотрят 22 или 23 ноября.

В ночь на 29 октября машину депутата остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они нашли убитого лося. Сам Рашкин рассказал, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов.