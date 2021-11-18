Зюганов оценил обращение Генпрокурора о снятии неприкосновенности с Рашкина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ситуация с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным — это обычная месть партии, набравшей много голосов на недавних выборах в парламент. Такую оценку он дал в интервью kp.ru.

По его словам, Рашкин ни от кого не скрывается. Более того, он сам написал заявление, а в настоящее время готов дать показания. «Его друзья пригласили на охоту, он на эту охоту 20 лет ходил к своим друзьям. Я не вижу никакой необходимости прокурору приезжать и просить о снятии неприкосновенности», — уточнил Зюганов.

Ранее депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин, которого подозревают в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Он рассказал, что отправился в Саратовскую область, чтобы отдохнуть после длительного избирательного цикла выборов в парламент. Вместе с друзьями депутат поехал на охоту — по его словам, те заверили, что все необходимые разрешения имеются.

17 ноября генпрокурор России Игорь Краснов внес в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.