В Крыму заявили о намерении наказать организаторов водной блокады полуострова

Глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил о намерении наказать организаторов водной блокады полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трофимова, в Крыму работают над подготовкой иска о возмещении материального ущерба, нанесеннного республике. Срок подачи иска и сумма ущерба устанавливается.

«Все подтверждающие документы будут приложены к иску. Дело с подготовкой иска будет доведено до конца. От своих планов мы не отказываемся. Организаторы блокад Крыма, в том числе водной, уверен, понесут заслуженное наказание», — пояснил депутат.

Ранее Трофимов заявил, что в списке обвиняемых в блокаде должны быть бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко, лидеры запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира.