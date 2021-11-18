Мужчина ворвался в Букингемский дворец с ножом и кокаином и попал под суд

В Британии разберут дело мужчины, пришедшего в Букингемский дворец с ножом и кокаином

В Лондоне предъявили обвинения 44-летнему Кэмерону Калани (Cameron Kalani) за попытку проникнуть на территорию Букингемского дворца. Суд разберет дело нарушителя, который вдобавок пришел в резиденцию королевы Великобритании Елизаветы II с ножом и кокаином. Подробности сообщает The Daily Mail.

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Охрана Букингема задержала Калани в мае 2021 года. Мужчину поймали у королевской конюшни, которая является частью территории резиденции. У него обнаружили кухонный нож и кокаин.

Нарушитель королевского спокойствия предстанет перед Вестминстерским окружным судом Лондона в пятницу, 19 ноября.

Известно, что это не первое незаконное проникновение в резиденцию английских монархов в этом году. В апреле охрана пропустила во дворец женщину, которая убедила гвардейцев в том, что помолвлена с герцогом Йоркским.

Ранее в Букингеме обнаружили тайный ход, соединяющий покои королевы с известным баром в Лондоне. О нем рассказал муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк.