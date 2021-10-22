Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице. Об этом сообщает Букингемский дворец, пишет Sky News.

Как сообщил представитель британской королевской семьи, Елизавета II следует советам медиков отдохнуть в течение нескольких дней. Она посетила больницу днем в среду, 20 октября, ​​«для некоторых предварительных исследований». В обеденное время в четверг, 21 октября монаршая особа вернувшись в Виндзорский замок и «остается в хорошем настроении», уточнили в Букингемском дворце.

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Ранее Елизавета II отменила запланированный визит в Северную Ирландию по настоянию врачей. Согласно их заключению, королеве необходим многодневный отдых. Причина этого не уточняется, однако источник CNN в Букингемском дворце утверждает, что отмена визита не связана с COVID-19.

В начале октября королева впервые появилась на людях с тростью без медицинских показаний. Через несколько дней стало известно, что врачи запретили ей употреблять алкоголь.

21 апреля Елизавете II исполнилось 95 лет. Она считается самым долгоправящим монархом в истории Великобритании.