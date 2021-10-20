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Елизавета II отменила поездку по настоянию врачей

CNN: врачи настояли на отмене поездки королевы Елизаветы II в Северную Ирландию
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Елизавета II
Елизавета II
Фото: Frank Augstein / Reuters

Британская королева Елизавета II отменила запланированный визит в Северную Ирландию по настоянию врачей. Об этом сообщает CNN.

В среду, 20 октября, и четверг, 21 октября, королева планировала посетить Северную Ирландию и принять участие в ряде мероприятий. Одно из них, церковную службу в ирландском городе Арма, приуроченную к столетию образования Северной Ирландии, собирался посетить и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По заключению врачей, королеве необходим многодневный отдых. Причина этого не уточняется, однако источник в Букингемском дворце утверждает, что отмена визита не связана с COVID-19. Поездка Елизаветы II на конференцию ООН по изменению климата (COP26), которая начнется в Глазго в конце месяца, пока не отменена.

В начале октября королева впервые появилась на людях с тростью без медицинских показаний. Через несколько дней стало известно, что врачи запретили ей употреблять алкоголь.

21 апреля Елизавете II исполнилось 95 лет. Она считается самым долгоправящим монархом в истории Великобритании.

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