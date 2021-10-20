Елизавета II встретилась с Биллом Гейтсом

PA: королева Елизавета II встретилась с основателем Microsoft Гейтсом в Виндзорском замке

Королева Великобритании Елизавета II устроила прием в Виндзорском замке в честь Глобального инвестиционного саммита, состоявшегося в Лондоне 19 октября. На встречу были приглашены представители крупного бизнеса и политические деятели, включая основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса, передает ТАСС со ссылкой на агентство PA.

Вместе с Елизаветой II гостей также встречали наследник престола принц Уэльский Чарльз, его старший сын герцог Кембриджский Уильям, двоюродный брат королевы герцог Глостерский Ричард с супругой Биргиттой и еще один кузен принц Майкл Кентский.

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На приеме присутствовали британский премьер-министр Борис Джонсон, глава МИД страны Элизабет Трасс, министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян, спецпосланник президента США по климату Джон Керри, глава компании в сфере кибербезопасности Darktrace Поппи Густафссон и управляющий директор инвестиционного фонда эмирата Абу-Даби шейх Хамид бен Заид Аль Нахайян.

В связи с Глобальным инвестиционным саммитом, посвященном инновационным зеленым технологиям, Елизавета II заявила, что «гордится поступательным движением Великобритании» на пути к «устойчивому будущему».

«Многое еще предстоит сделать. Этот саммит не просто витрина, он дает возможность действовать сообща и создавать новые партнерства», — отметила она.

Ранее Елизавета II раскритиковала мировых лидеров за безразличие к климату. Она заявила, что ее раздражает равнодушие политиков к этой проблеме.