Британская королева Елизавета II столкнулась с давлением общественности из-за произошедшего в семье эмира Дубая, шейха Мохаммеда бен Рашида Аль-Мактума. Высокий суд Лондона постановил, что он приказал взломать телефон своей бывшей жены, принцессы Хайи бинт Аль-Хусейни, сообщает Daily News.

Утверждается, что это произошло из-за спора дубайского правителя и его жены относительно опеки над детьми. Суд установил, что приближенные шейха пытались купить особняк рядом с поместьем принцессы Хайи недалеко от Лондона.

Британские политики возмутились произошедшим и призвали британскую королеву разорвать связи с Аль-Мактумом. По мнению общественности, шейх Мохаммед не только подставил Елизавету II, но и злоупотребил своей властью и дружбой с Великобританией. Министерство иностранных дел Британии также призывает провести расследование и выяснить, действительно ли дубайский политик приказал взломать телефон жены.

Это не первый скандал, возникший в семье дубайского эмира. Одно из самых громких происшествий касается пропажи принцессы Латифы, которую, как считается, удерживает против ее воли собственная семья. В 2018 году дочь эмира Дубая предприняла попытку вырваться из-под контроля отца: она села на яхту, чтобы переплыть Индийский океан, однако побег закончился неудачно. В результате совместного рейда спецслужб Индии и ОАЭ силовики вернули ее в Дубай. Латифа и ее правозащитники утверждают, что с тех пор принцессу держат взаперти по приказу правителя Дубая. Сам шейх и власти ОАЭ отвергают эти обвинения.