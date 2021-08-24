Охранника Елизаветы II арестовали по подозрению в изнасиловании новобранцев

Полиция арестовала охранника британской королевы Елизаветы II из Колдстримской гвардии по подозрению в изнасиловании двух новобранцев, пишет The Sun.

Молодые люди два года назад поступили на службу в гвардию, являющуюся старейшим полком Великобритании. Солдаты этого военного подразделения относятся к Королевской гвардии, обеспечивающей безопасность членов правительства и занимающейся охраной дворцов во время церемоний.

По данным источника в среде военных, нападение произошло рядом с Виндзорским замком во время процесса обряда посвящения. На данный момент подозреваемый отстранен от должности. Другие подробности дела неизвестны. Расследование продолжается. Как отметил собеседник издания, армия находится под «огромным давлением» и пытается искоренить преступления насильственного характера.

Ранее соседа принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон посадили в тюрьму за кражу нижнего белья. За нападение со взломом, которое была совершено 5 сентября 2020 года в Виггенхолл-Сент-Джермансе, мужчине дали наказание в виде лишения свободы сроком на два года.