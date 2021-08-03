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Соседа принца Уильяма и Кейт Миддлтон посадили в тюрьму за кражу нижнего белья

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: Reuters

Сосед британского принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон Джозеф Мелхадо (Joseph Melhado) из Норфолка отправился в тюрьму за кражу нижнего белья и секс-игрушки, пишет Daily Mail.

За кражу со взломом, которая была совершена 5 сентября 2020 года в Виггенхолл-Сент-Джермансе, мужчине дали наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Кроме того, 30-летний молодой человек выплатит штраф в размере 149 фунтов стерлингов (около 15 тысяч рублей). как признался адвокат подсудимого, это было одно из самых необычных дел, которые ему пришлось вести. При этом о подробностях преступления не сообщается.

Мужчина живет в деревне Анмер Холл в графстве Норфолк. В этой же резиденции находится загородная резиденция членов королевской семьи. Герцогу и герцогине Кембриджским в качестве свадебного подарка дом подарила королева Великобритании Елизавета II. Пара разместила в поместье курятник, разводит пчел и делает мед. Резиденцию можно увидеть на рождественских фотографиях Миддлтон и принца Уильяма с детьми.

Ранее герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее супруг принц Уильям обеспокоились будущим своего старшего сына Джорджа, который считается третьим по очереди претендентом на престол. Они стараются оградить детей от внимания публики. В отношении старшего ребенка родители тщательно подходят к выбору мероприятий, на которых он появляется.

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