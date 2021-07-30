Эксперты раскрыли тайные значения украшений Кейт Миддлтон

Ростовщики великобританского ломбарда H&T раскрыли тайные значения аксессуаров герцогини Кембриджской Кэтрин. Об этом сообщает The Sun.
Во время официального турне по Шотландии в текущем году Миддлтон была замечена в золотом ожерелье дизайнера Даниэллы Дрейпер (Daniella Draper). На украшении были выгравированы символы G, C и L, означающие первые буквы имен ее детей — семилетнего Джорджа (George), шестилетней Шарлотты (Charlotte) и двухлетнего Луи (Louis).
Кроме того, герцогиня носит обручальное кольцо, которое принадлежало матери ее супруга, принцессе Диане. Оно украшено 12-каратным овальным сапфиром синего цвета и четырнадцатью бриллиантами. Оправа кольца изготовлена из 18-каратного белого золота. По словам сотрудника H&T Бена Джаррета (Ben Jarret), стоимость украшения составляет 390 тысяч фунтов стерлингов (39,8 миллиона рублей). Джаррет добавил, что синий сапфир обладает особыми качествами: камень защищает владельца от беспокойства и стресса, а также дарит гармонию и внутренний покой.
В апреле 2018 года после родов принца Луи Миддлтон вышла из больницы Святой Марии в Лондоне в жемчужных серьгах. Джаррет отметил, что жемчуг известен успокаивающими свойствами. Помимо этого, он обеспечивает безопасность детей владельца и укрепляет семейные отношения.
В июне эксперт раскрыла тайное значение розовых нарядов Кейт Миддлтон и Елизаветы II. 13 июня правящий монарх встретилась с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл в Виндзорском замке. В качестве наряда королева выбрала светло-розовое платье с цветочным принтом и шляпу в тон. 11 июня супруга принца Уильяма, в свою очередь, надела розовый наряд в школу в Корнуолле, где она пообщались с учителями, учениками и их родителями. Британская писательница и консультант по цвету Джулс Стендиш (Jules Standish) заявила, что розовый цвет символизирует доброту и сострадание.