Эксперты раскрыли тайные значения украшений Кейт Миддлтон

Ростовщики великобританского ломбарда H&T раскрыли тайные значения аксессуаров герцогини Кембриджской Кэтрин. Об этом сообщает The Sun.

Во время официального турне по Шотландии в текущем году Миддлтон была замечена в золотом ожерелье дизайнера Даниэллы Дрейпер (Daniella Draper). На украшении были выгравированы символы G, C и L, означающие первые буквы имен ее детей — семилетнего Джорджа (George), шестилетней Шарлотты (Charlotte) и двухлетнего Луи (Louis).

Материалы по теме Властная красота. Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

Кроме того, герцогиня носит обручальное кольцо, которое принадлежало матери ее супруга, принцессе Диане. Оно украшено 12-каратным овальным сапфиром синего цвета и четырнадцатью бриллиантами. Оправа кольца изготовлена из 18-каратного белого золота. По словам сотрудника H&T Бена Джаррета (Ben Jarret), стоимость украшения составляет 390 тысяч фунтов стерлингов (39,8 миллиона рублей). Джаррет добавил, что синий сапфир обладает особыми качествами: камень защищает владельца от беспокойства и стресса, а также дарит гармонию и внутренний покой.

В апреле 2018 года после родов принца Луи Миддлтон вышла из больницы Святой Марии в Лондоне в жемчужных серьгах. Джаррет отметил, что жемчуг известен успокаивающими свойствами. Помимо этого, он обеспечивает безопасность детей владельца и укрепляет семейные отношения.

В июне эксперт раскрыла тайное значение розовых нарядов Кейт Миддлтон и Елизаветы II. 13 июня правящий монарх встретилась с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл в Виндзорском замке. В качестве наряда королева выбрала светло-розовое платье с цветочным принтом и шляпу в тон. 11 июня супруга принца Уильяма, в свою очередь, надела розовый наряд в школу в Корнуолле, где она пообщались с учителями, учениками и их родителями. Британская писательница и консультант по цвету Джулс Стендиш (Jules Standish) заявила, что розовый цвет символизирует доброту и сострадание.