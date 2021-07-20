Клинтон предпочел шопинг чаепитию с Елизаветой II

Во время своего первого визита в Великобританию в 1997 году Билл Клинтон, будучи 42-м президентом США, вместе с супругой Хиллари отказались от чаепития с королевой Елизаветой II. Об этом рассказывает The Guardian, в распоряжении которого оказались ранее засекреченные документы. Целью приезда бывшего американского лидера в Лондон была встреча с тогдашним премьер-министром Великобритании Тони Блэром.

Несостоявшаяся встреча королевы и Клинтонов могла произойти между совместной пресс-конференцией президента США с премьер-министром Великобритании и официальным ужином первых лиц. Свой отказ Клинтоны мотивировал желанием «побыть туристами и попробовать индийскую еду», следует из архивной записки для брифинга на Даунинг-стрит. При этом они высказали благодарность королеве за ее приглашение.

Вместо чаепития Билл и Хиллари предпочли шопинг, хотя британский МИД также предлагал Клинтону сыграть на джем-сессии на саксофоне с Блэром, который владел гитарой. Ужин с индийской кухней в программе визита заменили на посещение французского ресторана Le Pont de la Tour возле Тауэрского моста.

Билл Клинтон находился на посту президента США два срока, с 1993 по 2001 годы. Его правление запомнилось участием США в миротворческой операции в Сомали (1992-1995), в войнах в Боснии и Герцоговине (1995) и в Сараево (1998), а также рядом громких сексуальных скандалов.

