Елизавета II раскритиковала мировых лидеров за безразличие к климату

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что ее раздражает бездействие мировых лидеров в борьбе с климатическим кризисом. О недовольстве королевы из-за безразличия политиков стало известно из записи с камеры телефона, на которой Елизавета разговаривает с герцогиней Корнуолльской Камиллой и председателем валлийского парламента Элин Джонс. Видео опубликовал в своем Twitter редактор Daily Mirror Рассел Майерс.

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Королева заявила, что она слышала о конференции по климату COP26, которая состоится в конце октября в шотландском Глазго. «Удивительно, не так ли? Я слышала все о COP26 и все еще не знаю, кто приедет. Без понятия... Мы знаем только о тех, кто не приедет. Раздражает, когда они говорят, но ничего не делают», — пожаловалась Елизавета.

Элин Джонс согласилась с королевой и добавила, что смотрела по телевизору выступление ее внука — принца Уильяма. В нем он заявил, что нет смысла летать в космос, когда человечество должно спасать землю. Герцог Кембриджский раскритиковал космическую гонку и призвал сосредоточиться на попытках исправить экологическую ситуацию на своей планете.

Так принц Уильям отреагировал на коммерческий полет в космос корабля New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса. К полету присоединился 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном телесериале «Звездный путь». Канадский артист стал самым возрастным человеком, побывавшим в космосе.

