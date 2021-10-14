Принц Уильям нашел альтернативу полетам в космос

Член британской королевской семьи принц Уильям раскритиковал коммерческие проекты по освоению космоса на фоне угроз глобального потепления на Земле. Герцог Кембриджский назвал заботу об окружающей среде более важным приоритетом для человечества, чем поиск места для жизни на других планетах, пишет RT.com.

По словам принца Уильяма, проблемы с изменением климата должны тревожить как тех, кто многого достиг и вкладывает деньги в развитие космических предприятий, так и молодое поколение, которое в будущем обречено сильнее бороться с последствиями глобального потепления.

«Нам нужны величайшие умы, которые сосредоточат все усилия на попытках восстановить планету вместо того, чтобы отправляться в космос. Если не будем осторожны, то украдем будущее наших детей», — нашел экологическую альтернативу полетам в космос внук британской королевы и отец троих детей, выступив с интервью на «Би-би-си» 14 октября.

Заявление принца вызвало широкий общественный резонанс. В ответ на его завуалированные упреки Илону Маску, Ричарду Брэнсону и Джеффу Безосу одни пользователи социальных сетей поддержали идею Уильяма, другие критиковали за то, что человек, «живущий на деньги налогоплательщиков», не вправе критиковать частные инициативы.

Ранее эксперт по британской королевской семье Даниэла Элсер дала прогноз по краху британской монархии после воцарения принца Уильяма. По мнению исследователя, принца Чарльза, который унаследует престол после смерти Елизаветы II, и его старшего сына ждет тяжелая борьба за удержание статуса. Если наследники королевы не выдержат натиска, сыну Уильяма уже не стать королем. Поводом для беспокойства стала череда скандалов, которые связаны с принцем Гарри и его дядей — принцем Эндрю.