Елизавета II начала готовить правнука к роли короля

Королева Великобритании Елизавета II готовит правнука Джорджа к роли короля, пишет Woman’s Day.

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — второй на очереди на престол после отца. По данным источников, королева начала готовить восьмилетнего мальчика к трону. Она принимает частные аудиенции с ним, а также проводит с правнуком больше времени. При этом принцу Уильяму такие уроки давали с 13 лет.

Журналисты назвали Джорджа беззаботным ребенком, влюбленным в футбол и охоту на насекомых в саду. Родители принца рассказали ему, что однажды он может получить корону. Источники утверждают, что ребенок начал осознавать: отношение у членов королевской семьи к нему особое.

Ранее дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон вышли в свет в дешевой одежде и вызвали споры в сети. Принц Джордж и принцесса Шарлотта появились в Сандрингемском дворце на праздновании Дня отца вместе с принцем Уильямом.