Британская королева отказалась от премии «Старушка года»

95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года», потому что слишком молода

Королева Великобритании Елизавета II отказалась получать премию «Старушка года» (Oldie of the Year), так как считает, что не подходит под возрастные критерии. Об этом сообщает Daily Mail.

95-летная королева объяснила, что она предпочитает самостоятельно определять критерии возраста и молодости.

«Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

В прошлом году награда «Старушка года» была вручена 88-летней певице Петуле Кларк, которая в течение восьми десятилетий успешно работала в шоу-бизнесе.

Ранее стало известно, что королевские врачи запретили Елизавете II пить алкоголь. Как утверждает инсайдер в Букингемском дворце, медики рекомендовали перестать пить алкогольные напитки, исходя из заботы о здоровье Ее Величества перед приближающимся празднованием ее 96-го дня рождения. Уточняется, что Елизавета II обычно выпивает порцию сухого мартини вечером перед ужином, а перед сном иногда позволяет себе бокал шампанского.