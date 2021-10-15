Членов британской королевской семьи пригласили в Крым

Юрий Гемпель: Крым открыт для всех, в том числе для членов британской королевской семьи

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил британскую королевскую семью посетить Крым. Его слова приводят РИА Новости.

«Их здесь радушно встретят и покажут все красоты полуострова. Их восхитит российский Крым», — заявил он, отметив, что полуостров открыт для всех, в том числе для монарших особ. Гемпель также добавил, что в последние годы значительно изменилось мнение о полуострове, который отождествляется мировой общественностью как исконная русская земля.

Ранее стало известно, что севастопольская «Малая академия наук» получила письмо, отправленное по просьбе королевы Великобритании. Послание от имени Елизаветы II написала одна из ее фрейлин. Она поблагодарила школьников за слова поддержки и прислала им буклеты с информацией о Елизавете II и британской королевской семье. Несмотря на то, что Великобритания так и не признала присоединение Крыма к России, в адресе на конверте Севастополь был назван российским городом.