Британская королева примет на работу новую уборщицу

Букингемский дворец объявил, что примет на работу новых уборщиц или уборщиков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кандидатам, которые пройдут отбор, предстоит заниматься уборкой в лондонской резиденции британской королевы, а также во время мероприятий, которые устраивают во дворце. Они будут трудиться от 20 до 40 часов в неделю, также предусмотрены ночные и воскресные смены.

Королевским уборщикам обещают платить от 11,3 до 22,6 тысяч фунтов стерлингов в год (от 1,1 до 2,2 миллиона рублей) в зависимости от количества отработанных часов. Как утверждается в объявлении, хотя опыт работы будет считаться плюсом, важнее не он, а внимание к деталям и стремление соответствовать высочайшим стандартам чистоты.

Прием заявок будет продолжаться до 20 октября.

Ранее сообщалось, что в Холирудском дворце, официальной шотландской резиденции королевы Елизаветы II, открылась вакансия горничной. За работу сотруднице предлагали 12000 фунтов стерлингов в год.