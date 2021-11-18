Станислав Жарын: на авиарейсы из Бейрута в Минск обязаны пускать только три группы людей

Ливан ограничил авиасообщение с Белоруссией для снижения количества мигрантов. Об этом сообщил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын на своей странице в Twitter.

Он опубликовал изображение документа Генерального директората гражданской авиации Ливана, подписанного его главой Фади аль-Хассаном.

В тексте говорится, что все авиакомпании, которые выполняют маршруты из Бейрута в Минск или напрямую транзитом через другие страны обязаны пускать на борт только три группы людей. В эту группу входят граждане Белоруссии, либо имеющие белорусские визы или вид на жительство граждане Ливана, либо имеющие вид на жительство в Белоруссии граждане других стран.

«[Решение принято для] снижения количества потенциальных нелегальных мигрантов на границе с Евросоюзом по организованному белорусскими спецслужбами маршруту», — отметил Жарын.

В тексте также сказано, что целью путешествия многих туристов, направляющихся в Белоруссию, стало желание попасть на территорию Евросоюза (ЕС) незаконным путем. «Сложно найти различия между путешественниками в Белоруссию, которые рассматривают страну в качестве конечного пункта поездки и мигрантами в Евросоюз», — отмечается в документе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Кризис обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты.

