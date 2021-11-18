Индекс Мосбиржи упал на 0,68 процента на открытии торгов

Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов в четверг, 18 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4120,81 пункта (минус 0,68 процента), индекс РТС — до 1788,34 пункта (минус 0,79 процента).

На 10:05 из 15 компаний «голубых фишек» только две оказались в плюсе — «Норникель» (плюс 0,17 процента, 22 570 рублей за акцию) и МТС (плюс 0,02 процента, 312,55 рубля). Больше всего подешевели бумаги TCS Group (минус 1,07 процента, 7164,4 рубля), «Лукойла» (минус 1,04 процента, 6813 рублей) и «Татнефти» (минус 0,66 процента, 526,1 рубля).

Курс доллара составил 72,54 рубля (плюс 0,002 рубля), курс евро — 82,09 рубля (минус 0,004 рубля). Биткоин торговался по 59 722,3 доллара за монету (плюс 0,17 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 79,8 доллара за баррель (минус 0,6 процента), марки WTI — по 76,97 доллара (минус 0,75 процента). Газовые фьючерсы на европейской бирже стоили 1130 долларов.