Минздрав выпустил обновленную версию рекомендаций по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России выпустило обновленную версию временных методических рекомендаций по профилактике, лечению и диагностике коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

В новую версию рекомендаций внесены уточнения по применению оксигенотерапии (кислородная терапия) у пациентов с COVID-19. Также дополнен раздел об особенностях применения вакцины «Спутник Лайт» для повторной вакцинации.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил список рекомендаций касательно диагностики, профилактики и лечения COVID-19 — ведомство утвердило их 13-ю версию. В новой версии уточнены возможности использования моноклональных антител при лечении коронавирусной инфекции. Также в методических рекомендациях разъясняется, какие препараты могут быть взаимозаменяемыми.