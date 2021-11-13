Стало известно о клинических исследованиях российского препарата от коронавируса

Клинические исследования первого российского инъекционного препарата для лечения коронавируса «Арепливир» будут опубликованы в полном объеме. Об этом стало известно от председателя совета директоров компании-производителя «Промомед» Петра Белого, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что исследования по таблеточной форме данного препарата были опубликованы в международном реестре клинических испытаний ClinicalTrials.gov, который является главным ресурсом по клиническим исследованиям.

Минздрав разрешил временную регистрацию инъекционного препарата на основании частичных данных.

«В скором времени будет предоставлен полный отчет, он будет предоставлен в Минздрав. И если Минздрав его одобрит, мы, безусловно, отдадим его на лицензирование международным экспертам и, безусловно, сделаем результаты достоянием общественности», — рассказал Белый.

Ранее сообщалось, что «Арепливир» до конца 2021 года поступит в больницы. Многоцентровое клиническое исследование препарата под руководством академика Российской академии наук Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность лекарства.

Также разработан «Арепливир» для перорального приема, он включен в действующие рекомендации при лечении как на дому под наблюдением врачей, так и в стационарах. Окончательное решение будет принимать Минздрав России при пересмотре методических рекомендаций по коронавирусу.