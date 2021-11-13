Назван срок начала продаж российского препарата для лечения коронавируса

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса прямого действия «Арепливир» поступит в продажу в начале декабря. Такой срок назвал глава группы компаний (ГК) «Промомед» Петр Белый, передает РИА Новости.

«Уже с начала декабря он начнет поступать в продажу. И мы сможем обеспечить всю страну, все регионы страны», — сказал он, отметив, что дефицита и очереди на препарат не ожидается.

По словам Белого, Арепливир предназначен для госпитализированных пациентов. «Это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе», — пояснил глава «Промомеда».

О регистрации «Арепливира» в России стало известно в пятницу, 12 ноября. Многоцентровое клиническое исследование препарата под руководством академика Российской академии наук Дмитрия Пушкаря подтвердило эффективность и безопасность лекарства при его применении в больницах.