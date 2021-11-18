Звезда «Гарри Поттера» прокомментировала съемки спецэпизода

Британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли волшебницы Гермионы Грейнджер, прокомментировала съемки специального выпуска, посвященного 20-летию с момента выхода фильма поттерианы «Гарри Поттер и философский камень». Она опубликовала фото на своей странице в Instagram.

«Гарри Поттер был моим домом, семьей, миром, а Гермиона (по-прежнему) — самый любимый вымышленный персонаж... Как-то в интервью один журналист сказал мне, что его раздражает, что я постоянно говорю о том, как мне повезло. Но, черт возьми, это действительно было так. И я до сих пор в этом уверена», — написала актриса.

Уотсон добавила, что гордится своими коллегами и тем, кем они стали. «Я рада, что мы были добры друг к другу и поддерживали, а также, что стали частью чего-то значимого», — подчеркнула она.

Актриса выразила надежду, что фанатам понравится этот фильм. Публикация набрала более 6,73 миллиона лайков и почти 60 тысяч комментариев.

17 ноября The Hollywood Reporter сообщил, что актеры и создатели первого фильма поттерианы «Гарри Поттер и философский камень» воссоединятся в специальном выпуске, посвященном 20-летию с момента выхода ленты. Юбилей картины отметят без создательницы серии книг о мальчике-волшебнике, британской писательницы Джоан Роулинг.

Премьера спецэпизода состоится на HBO Max 1 января 2022 года. В выпуске появится главные звезды франшизы — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также режиссер Крис Коламбус, а также другие участники популярной франшизы.

