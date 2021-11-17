Юбилей «Гарри Поттера» отметят без Джоан Роулинг после ее слов о трансгендерах

Актеры и создатели первого фильма поттерианы «Гарри Поттер и философский камень» воссоединятся в специальном выпуске, посвященном 20-летию с момента выхода ленты. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что юбилей картины отметят без создательницы серии книг о мальчике-волшебнике, британской писательницы Джоан Роулинг. Поклонники франшизы связывают это с ее неоднозначными словами в 2020 году относительно трансгендерных людей, после которых Роулинг обвинили в трансфобии. Известно, что автор серии романов будет фигурировать в архивных кадрах, но не присоединится к съемкам нового материала.

«Эта ретроспектива — дань уважения всем, чьи жизни были затронуты этим культурным феноменом — от талантливого актерского состава и съемочной группы, которые вложили свои сердца и души в эту экстраординарную кинофраншизу, до страстных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебства 20 лет спустя», — говорится в сообщении Warner Bros.

Премьера спецэпизода, согласно объявлению WarnerMedia, состоится на HBO Max 1 января 2022 года. В выпуске появится главные звезды франшизы — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также режиссер Крис Коламбус. К ним присоединятся и другие участники популярной франшизы, в том числе Хелена Бонем Картер, Рэйф Файнс, Том Фелтон и многие другие. В выпуске будут представлены интервью и беседы с артистами за два десятилетия с выхода оригинальной картины.