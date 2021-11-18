Стала известна причина смерти топ-менеджера «Мособлгаза» после отдыха в Египте

Стала известна возможная причина смерти заместителя генерального директора «Мособлгаза» после отдыха в Египте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

Предварительно, топ-менеджер мог отравиться угарным газом.

«Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход», — рассказала Врадий.

Изъятые ранее продукты и напитки все еще исследуют специалисты. Также выясняются обстоятельства отравления остальной семьи — жены и двоих детей. Россияне почувствовали себя плохо еще на курорте и обратились к местному врачу. Следователи нашли в доме флаконы с этикетками на арабском языке.

По информации телеканала РЕН ТВ, в кальяне были обнаружены наркотические примеси, которые могли стать причиной отравления.

Ранее сообщалось, что россиянин во время отпуска находился с семьей в Египте с 5 по 15 ноября. Вернувшись с курорта, семья перестала выходить на связь. В подмосковном коттедже было обнаружено тело заместителя директора «Мособлгаза», рядом с ним находилась жена и двое пятилетних детей без сознания. Во время обыска в доме погибшего нашли пустые бутылки, где был крепкий алкоголь, и кальян.