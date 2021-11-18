Чиновника из Севастополя арестовали из-за торговых точек на пляже и набережной

Киевский районный суд Севастополя отправил под домашний арест бывшего директора городского департамента сельского хозяйства и потребительского рынка по возбужденному против него уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель крымского управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Постнова.

По ее словам, следователи предъявили экс-чиновнику обвинение по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). На допросе экс-глава сельхоздепартамента признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Фигурантом дела является Вадим Кирпичников, уточняет «Интерфакс». По данным СКР, в 2020 году обвиняемый заключил договоры с местными коммерсантами на установку торговых точек на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова. Их конкуренты готовы были заплатить более высокую цену, но, поскольку аукцион не проводился, бюджет города недополучил свыше одного миллиона рублей.

В пресс-службе правительства Севастополя заявили, что контракт с Кирпичниковым на госслужбе не продлен до выяснения ситуации с уголовным преследованием.