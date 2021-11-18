Звезда «Человека-паука» подтвердил слухи о романе с Зендаей

Британский актер Том Холланд подтвердил слухи о том, что встречается со своей коллегой по фильму «Человек-паук» от студии Marvel Зендаей. Об этом он рассказал в интервью для журнала GQ.

25-летний артист признался, что мировая слава повлияла на него и возлюбленную. Он подчеркнул, что из-за утекших в интернет совместных фотографии звездной пары их частная жизнь потеряла приватность.

«Один из минусов известности состоит в том, что конфиденциальность больше не зависит от нас, и особый момент, который, как вы думаете, происходит между двумя людьми, которые очень сильно любят друг друга, теперь приходится делить со всем миром. Я всегда был убежден, что личная жизнь должна оставаться личной, потому что мир и так много знает обо мне. Мы почувствовали, будто нашу личную жизнь у нас украли», — заявил Холланд, добавив, что иногда ему сняться кошмары о папарацци. Он поделился историей, как однажды проснулся от глубокого сна и подумал, что окружен фотографами.

В своем интервью для GQ актер подытожил, что они с Зендаей поделятся подробностями о своих отношениях только тогда, когда будут оба готовы к этому.

В сентябре этого года известная британская певица Адель подтвердила слухи о романе со спортивным агентом Ричем Полом. Слухи об их отношениях спортивного агента появились еще в середине лета. Пару заметили вместе во время пятого матча финала НБА.