51-летняя Гвен Стефани тайно вышла замуж

51-летняя американская поп-певица Гвен Стефани тайно вышла замуж за 45-летнего кантри-музыканта Блейка Шелтона. Об этом сообщает Page Six.

Свадьба артистов прошла в минувшую субботу, 3 июля, на ранчо Шелтона в американском штате Оклахома. Известно, что ранее он построил там часовню специально для проведения церемонии бракосочетания. Отмечается, что мероприятие было как тайным, так и скромным. Предполагается, что чета решила не подвергать риску родственников и друзей во время пандемии COVID-19.

Звездная пара впервые встретилась на съемках американского шоу «Голос» в 2015 году. Тогда же Шелтон развелся со второй женой после четырех лет брака, а спустя несколько недель Стефани объявила о разводе с мужем Гэвином Россдейлом, с которым прожила 13 лет и воспитывала троих детей.

В мае этого года стало известно о скромной свадьбе американской певицы Арианы Гранде и агента по недвижимости Далтона Гомеса. На церемонию были приглашены лишь родственники и ближайшие друзья, всего менее 20 человек.