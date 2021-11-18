Стало известно о массовом отравлении туристов в люксовом отеле Турции

В одном из отелей горной провинции Болу в Турции произошло массовое отравление местных туристов. Об этом пишет Cumhuriyet.

Как стало известно изданию, в люксовом отеле Koru отдыхали учащиеся частных школ Стамбула и Анкары. После одного из ужинов дети пожаловались на недомогание родителям и учителям — у многих появились такие симптомы, как тошнота, рвота и диарея. Все пострадавшие были экстренно доставлены на машинах скорой помощи в местные больницы.

Сообщалось, что у всех детей диагностировали пищевое отравление. Во вторник, 16 ноября, в больнице оказались 60 школьников, на следующий день число госпитализированных выросло до 73 человек.

Службы управления сельского и лесного хозяйства провинции взяли пробы продуктов питания и воды в отеле и отправили их на экспертизу в лабораторию. В настоящее время состояние учащихся нормализовалось, большинство из них уже выписаны из медицинских учреждений.

В октябре около 40 российских туристов, отдыхавших на египетском курорте Хургада, попали в больницы с выраженными симптомами отравления. Пострадавших госпитализировали из отеля AMC Royal Hotel, среди них были дети от двух лет.