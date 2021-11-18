В США застрелили рэпера Янга Дольфа

Американского рэпера Янг Дольфа (настоящее имя — Адольф Роберт Торнтон-младший) застрелили в городе Мемфис в штате Теннесси. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Американского рэпера Янг Дольфа (настоящее имя — Адольф Роберт Торнтон-младший) застрелили в городе Мемфис в штате Теннесси.

Как сообщает портал TMZ, на рэпера уже было совершено покушение в 2017 году. Тогда в него выстрелили возле магазина в Лос-Анджелесе. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с треми огнестрельными ранениями, но был выписан спустя две недели.

Янг Дольф является исполнителем таких композиций, как Major и On the river. Всего на его счету семь студийных альбомов. На Youtube-канал рэпера подписаны порядка 1,45 млн человек.

