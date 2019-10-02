У отца Бейонсе обнаружили рак груди

Отец и бывший менеджер певицы Бейонсе Мэтью Ноулз признался, что у него диагностировали рак груди. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте шоу Good Morning America.

В опубликованном тизере интервью ведущий спрашивает у него, каково было признаться семье в своей болезни. Незадолго до появления этого отрывка в сети сам Ноулз написал в Twitter, что появится в передаче и сделает важное объявление. Данные о стадии онкологического заболевания, а также о том, когда был поставлен диагноз, пока не раскрываются.

Как сообщает CNN, 67-летний Ноулз находится в разводе с матерью Бейонсе. С 1990-х годов он был менеджером группы Destiny's Child, а затем занимался сольной карьерой дочери. В 2011 году они решили прекратить сотрудничество. Артистка утверждала, что между ними не было никаких конфликтов по этому поводу: «Я рассталась с отцом лишь в деловом плане. Он на всю жизнь останется моим папой, я его очень люблю. Я благодарна за все, чему он меня научил».

Зимой 2018 года Ноулз заявил, что успех его дочери связан со светлым оттенком кожи. «Когда речь идет о черных женщинах, то кто из них попадает на поп-радио? Мэрайя Кэри, Рианна, рэперша Ники Минаж, мои дети — Бейонсе и Соланж — и что у них всех общего? У них более светлая кожа. Думаете, это совпадение?» — отметил мужчина.

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