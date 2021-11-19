В США объяснили ошибки в подготовке афганских военных

В США сочли создание армии по образцу Штатов ошибкой в подготовке военных в Афганистане

В США объяснили причины провала создания устойчивой системы безопасности Афганистана и заявили, что главной ошибкой в подготовке афганских военных стала попытка создать армию по американскому образцу. Об этом в своем отчете об операции «Страж свободы» сообщил главный генеральный инспектор США Шон У. О'Доннел.

Согласно докладу, Соединенные Штаты использовали в Афганистане «чрезмерно американские модели», которые не были адаптированы к конкретным потребностям афганских вооруженных сил. «В результате афганские военные остались зависимыми от американского присутствия», — говорится в отчете.

Так, подразделение Министерства обороны США, ответственное за помощь в обеспечении безопасности и консультирующее Министерство обороны Афганистана, в июле 2021 года вместо подготовки военных занималось внедрением автоматизированной платежной системы.

Ранее США отказались направлять гуманитарную помощь Афганистану через правительство талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация). Вашингтон не готов напрямую работать с нынешним руководством страны, так как пока не находит позитивных изменений в политике радикальной группировки. Однако американские власти заявили, что продолжат помогать афганцам через международные организации.