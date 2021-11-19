Умерла актриса фильмов Гайдая и Рязанова Нина Агапова

Умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил режиссер Сергей Капков.

«В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы, а на экране возникала лишь в эпизодах — в шикарных платьях, париках, на высоких каблуках. У нее до старости были прекрасная фигура и стать! Она запросто играла бы и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз. А потом она просто ушла из кино и со сцены. Закрылась дома. От интервью тоже отказывалась. Раз в году я приезжал выпить водочки, повспоминать и посмеяться, но по телефону мы вели бесконечные разговоры о разном. Некоторые ее высказывания я записывал “в анналы” сразу после беседы, чтобы не забыть. Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной», — написал режиссер.

Причину смерти артистки, снимавшейся в фильмах Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, Капков не уточнил. Ей было 95 лет. Среди наиболее известных фильмов с участием Агаповой — «12 стульев», «По семейным обстоятельствам», «Неподдающиеся», «Крейцерова соната» и «Воскресение».