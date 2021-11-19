Диетолог назвала способ сделать бутерброды менее вредными для фигуры

Диетолог Хачирова заявила, что можно не отказываться от бутербродов и не толстеть

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова объяснила, что для сохранения фигуры не нужно полностью отказываться от бутербродов и назвала способ сделать их менее вредными. Ее слова приводит сайт телеканала «Москва 24».

Хачирова объяснила, что полноценный прием пищи должен включать в себя все группы питательных веществ: нерастворимую клетчатку, белки, жиры и углеводы. По словам диетолога, приготовить бутерброд, в котором будут все необходимые макроэлементы и после которого не потолстеешь, реально.

Она рассказала, что углеводы можно получить из хлеба, при этом она порекомендовала выбирать варианты с добавлением цельнозерновой муки. Источником белка в бутерброде может стать отварное мясо, малосольная рыба, сыр или икра. Колбасу Хачирова есть не советует, поскольку, как и сосиски, она относится к продуктам глубокой переработки. «Согласно стандартам здорового питания, такая продукция должна составлять не более одного процента от всего вашего рациона. Часто употребляя бутерброды с колбасой, вы дарите себе лишние килограммы и высокий риск метаболических нарушений», — отметила она.

Традиционно источником жиров в бутерброде принято считать сливочное масло, сказала кардиолог и предложила менее жирную альтернативу в виде творожного сыра и кусочков авокадо. Она также посоветовала пропитывать хлеб оливковым маслом.

Чтобы сделать бутерброд более полезным и насытить его клетчаткой, Хачирова советует добавить овощи: листья салата, кусочки огурца или помидора, запеченные кабачки, баклажаны или болгарский перец. Она заключила, что приготовленный по ее рецепту бутерброд при умеренном употреблении не испортит фигуру и зарядит энергией.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Джессика Болл назвала способ есть углеводы без вреда для фигуры и организма. По ее мнению, углеводы незаслуженно получили плохую репутацию.