Диетологи назвали здоровый способ похудения

Американские диетологи назвали интуитивное питание наиболее здоровым способом похудения. Их слова приводит CNN.

Диетолог Лиза Янг рассказала, что одна из основных идей интуитивного питания заключается в том, чтобы есть только когда человек по-настоящему голоден. Еда, по мнению Янг, не должна быть способом разнообразить досуг или занять время.

Специалист по питанию Лиза Столлман добавила, что во время еды нужно убрать все внешние раздражители, не отвлекаться на мобильный телефон или телевизор и полностью сосредоточиться на вкусе и консистенции пищи. При этом важно есть медленно, тщательно прожевывая каждый кусочек. Янг привела в пример исследование, результаты которого показали, что вероятность появления лишнего веса на 42 процента выше у людей, которые едят быстро.

При нездоровых отношениях с едой похудение не будет иметь долгосрочного результата, отметила Янг. Чтобы добиться тела мечты, нужно сначала полюбить и принять себя в любом весе и начать относиться к себе не как к врагу, а как к другу — с добротой и состраданием. В качестве полезной практики диетологи предложили прислушаться к себе и понять, что по-настоящему нравится и вкусно именно вам.

Специалисты убеждены, что постоянные ограничения и отсутствие возможности есть любимую еду приводят к стрессу. В свою очередь, стресс оказывает негативное влияние на все процессы в организме. Поэтому, отметила Янг, необходимо выработать индивидуальный режим питания, в котором не будет строгих запретов и ультиматумов.

Ранее австралийский диетолог Сара Ди Лоренцо назвала несколько способов похудеть, не отказываясь при этом от алкоголя. По ее мнению, важно понимать, сколько калорий содержится в разных алкогольных напитках.