14-летний шахматист совершил самоубийство в центре Москвы

В центре Москвы на Фрунзенской набережной совершил самоубийство 14-летний подросток. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Погибший был шахматистом и увлекался спортивным ориентированием. Его обнаружила 11-летняя сестра и позвонила матери. Пока неизвестны возможные мотивы поступка подростка. Делом занимаются следователи.
Ранее сообщалось, что в селе Радищево Краснодарского края российский подросток попытался покончить с собой из-за страшного сна, который видел после разговора с отцом по видеосвязи. Мальчика спас учитель физкультуры. Мужчина ворвался в кабинет и отобрал у семиклассника бутылку с керосином и кухонный нож. Позже он отвел подростка к школьному психологу.