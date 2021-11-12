В Барнауле пациент скончался после предложения врача отрезать ноги и покончить с собой

В Барнауле россиянин скончался после шутки врача. Об этом рассказала его дочь, слова которой опубликовала группа «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

«8 ноября умер мой отец. Приехал по “скорой”, но на своих ногах и нормальным цветом лица. У него была проблема с желудком. На третий день отказали ноги», — объяснила она.

По словам местной жительницы, врач предложил ее отцу отрезать ноги, а после покончить с собой. После этого пациент подписал отказ от госпитализации, и его выкатили на кресле-каталке в приемный покой.

«Он мучался от нестерпимой боли! После два санитара забрали его на каталке и увезли на дуплекс. После дуплекса вкололи укол, и, как нам сообщили, соседи по палате привязали его. Через час он скончался», — рассказала она.

Как передает РИА Новости, Минздрав Алтайского края занялся проверкой информации.

Ранее в больнице Первоуральска россиянин пытался докричаться до медиков, которых не было рядом, после смерти пациента. На кадрах ролика видно, как мужчина ходит по пустому отделению больницы, пытаясь позвать медперсонал.