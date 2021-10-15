Кричащий о мертвом пациенте в пустой больнице россиянин попал на видео

В больнице Первоуральска после смерти пациента рядом не оказалось медперсонала

В больнице Первоуральска россиянин пытался докричаться до медиков, которых не было рядом после смерти пациента. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Инцидент Первоуральск 18+».

На кадрах видно, как мужчина ходит по пустому отделению больницы, пытаясь позвать медперсонал. Однако на его выкрики никто не реагирует. Затем он показывает лежащее на кушетке тело мужчины, который, по его словам, скончался.

«Тут никого в больнице на посту ни врача, ни медсестры. Я хожу один, ору: "Кто-нибудь, девочки!"», — говорит автор ролика.

По данным Telegram-канала «RT на русском», в Минздраве Свердловской области и в Росздравнадзоре начали проверку по данному инциденту. В министерстве здравоохранения отметили, что ранее жалоб в адрес администрации больницы не наблюдалось.

Позднее в Telegram-канале «Расстрига» появился комментарий представителей больницы. По их словам, пациент умер «не вовремя».

«Когда пациент побежал звать на помощь, его услышала санитарка, разносящая ужин. Ей по инструкции запрещено одной подходить к агрессивным пациентам, поэтому она незамедлительно вызвала медсестру, а та уже врача», — объяснили в медицинском учреждении.

Ранее в Челябинске медики поставили неправильный диагноз 32-летней матери двоих детей. Из-за халатности врачей пациентке пришлось ампутировать ногу.