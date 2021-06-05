Россиянин заперся в палате и пообещал выпрыгнуть из окна из-за выкидыша у жены

В Екатеринбурге мужчина угрожал выпрыгнуть из окна больницы после выкидыша у жены, сообщает Telegram-канал Life.

Молодой человек утверждал, что потеря ребенка произошла из-за халатности врачей — у женщины началось кровотечение, и ей якобы вовремя не помогли.

Сначала он ударил медсестру и угрожал всех убить, после чего заперся в палате вместе с женой и разговаривал с прибывшими на место полицейскими, сидя на окне и свесив одну ногу. Спустя некоторое время он впустил в палату врача.

В итоге мужчина сдался сам, его отвезли в полицию.

В январе сообщалось, что иркутские врачи спасли беременную с COVID-19 и полным поражением легких и ее ребенка, который родился абсолютно здоровым.