Российского психиатра оправдали за убийство ребенка его пациентом

Психиатр из Астрахани Александр Шишлов, осужденный за убийство ребенка его бывшим пациентом, полностью оправдан решением суда Краснодара. Об этом в четверг, 8 октября, координатор астраханского профсоюза «Действие» Ксения Литвинова сообщила ТАСС.

По словам Литвиновой, теперь профсоюз намерен помочь Шишлову получить денежную компенсацию за те полгода, что он провел в колонии-поселении. Также Шишлов намерен добиться своей полной реабилитации.

12 марта сообщалось, что в Краснодаре четвертый кассационный суд отправил на пересмотр уголовное дело Александра Шишлова. Тогда же был отменен приговор Астраханского областного суда, который летом 2019 года назначил врачу два года колонии-поселения за халатность.

Согласно первому приговору, Шишлов при очередном освидетельствовании доложил врачебной комиссии недостоверные сведения об улучшении состояния пациента, который страдал хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении и нуждался в продолжении лечения. Мужчину выписали из психиатрического стационара, а спустя два месяца он убил полуторогодовалую дочь своей племянницы.